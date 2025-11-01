Los Mossos harán más de 370 controles de alcohol en las carreteras este fin de semana

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Servicio Catalán de Tráfico (SCT), en coordinación con Mossos d'Esquadra y Policías Locales, desplegará este fin de semana una campaña especial de prevención y control de drogas y alcohol con más controles en carreteras con motivo de la celebración de la Castañada y Todos los Santos, por lo cual hacen un llamamiento a la responsabilidad y a la prudencia de la ciudadanía.

En concreto, Tráfico prevé que hasta mañana a las 15.00 horas salgan del área metropolitana de Barcelona cerca de 460.000 vehículos. Además, a causa del carácter religioso de esta festividad, también se contempla más movilidad hacia cementerios, urbanos o interurbanos, lo cual puede provocar que los accesos a estos lugares concentren retenciones en determinados momentos.

Por parte de la División de Tráfico de los Mossos d'Esquadra, hasta el domingo se han planificado un total de 376 controles de drogas y alcoholemia, con la participación de 911 efectivos.

Accidentes en Ponent

Por otra parte, ayer se registraron varios accidentes en la demarcación. A las 11.37 horas hubo una colisión entre dos vehículos en l'L-800 en Alcarràs. Uno de los conductores quedó atrapado y tuvo que ser rescatado por los Bomberos de la Generalitat. Fue evacuado al hospital Arnau de Vilanova con heridas de diversa consideración.

También hubo un herido al volcar una furgoneta a las 13.51 horas en la carretera C-26 a su paso por Algerri. En Lleida, a las 14.15 horas hubo un choque entre un turismo y una moto en Blondel.