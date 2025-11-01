El sindicato Satse acusa Salud de ignorar a las enfermeras

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El sindicato de enfermería Satse critica que Salud “minimice el impacto real” de la campaña de vacunación contra la gripe y la covid sin cita previa. Censura las declaraciones de la consellera, Olga Pané, ya que según el sindicato “resta importancia a la sobrecarga de las enfermeras de Atención Primaria”.

También lamenta la contradicción de darlas más competencias y, al mismo tiempo, ignorar sus quejas, y cree que “desprecia la voz de las enfermeras”. Satse reclama una reunión urgente con Pané para exponer “la realidad” de los centros y “encontrar soluciones a la sobrecarga añadida por una campaña que está tensionando todavía más unos equipos ya al límite”.

Insiste en que “sin refuerzo de personal ni planificación se ha tensionado más los equipos” y Salud defiende que avisó con tiempo para que se pudieran organizar.