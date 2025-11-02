En recuerdo a los que ya no están

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Familias recorriendo ayer el camposanto de Tàrrega. - LAIA PEDRÓS Velas en recuerdo de los difuntos en Torrelameu. - AJUNTAMENT DE TORRELAMEU Actuación musical ayer en el cementerio de Cervera. - LAIA PEDRÓS Un hombre arreglaba las flores en una tumba familiar ayer en el cementerio de Lleida. - PAU PASCUAL PRAT Visitantes ayer en el cementerio de La Seu d’Urgell. - C. SANS Espacio de duelo perinatal en El Palau d’Anglesola. El cementerio de El Palau d'Anglesola acogió ayer la inauguración del espacio de duelo gestacional, perinatal y neonatal, con la presencia de Montse Robles, presidenta de la Associació Chisana. También se hizo una ofrenda floral a las víctimas de todas las guerras y durante la jornada de Tots Sants también hubo música en directo. - AJUNTAMENT EL PALAU D’ANGLESOLA Los amantes de Bausen. En Bausen está el cementerio más pequeño del Estado, con una sola tumba. A principios de siglo XX, Sisco y Teresa pidieron permiso eclesiástico para casarse pero se les denegó porque eran familiares. Al morir Teresa, el cura se negó a enterrarla en el cementerio del pueblo porque había “vivido en pecado”. Los vecinos construyeron otro en medio del bosque. - MARTA LLUVICH/ACN

Los leridanos se desplazaron ayer a los cementerios de sus localidades para recordar a los seres queridos que ya no están, cumpliendo así con la tradición de Tots Sants. En la capital del Segrià, el buen tiempo respetó a los ciudadanos que acudieron al camposanto a visitar las tumbas de familiares y amigos y ponerles flores. También se llenaron de familias los cementerios del Urgell y la Segarra. En Tàrrega, el consistorio, como ya es habitual, habilitó durante toda la mañana un servicio extraordinario gratuito del bus urbano para facilitar los desplazamientos al cementerio, situado al extremo este del núcleo urbano. En Cervera, hubo actuaciones de los alumnos del Conservatori y de la Escola de Música y lectura de poemas a cargo de Isabel Valverde. También hubo tránsito de visitantes en el cementerio de La Seu d’Urgell mientras que en el de Golmès, se pudo disfrutar de la música instrumental a cargo del grupo Quarma, y en El Poal se inauguró un espacio de duelo perinatal. Otros municipios también recordaron a los difuntos con diferentes actos, como en Torrelameu, con música durante toda la jornada y la misa cantada por la Coral El Roser.