GALARDONES
Premios de La Baula para reconocer la lucha antifascista
El Ateneu Cooperatiu La Baula entregó ayer, en un acto en el Institut d'Estudis Ilerdencs, los Premis 2N que destacan la lucha antifascista por la libertad y que tienen como finalidad reconocer a personas, entidades, colectivos y movimientos sociales que se han significado en la lucha contra a represión y en favor de la memoria democrática. El galardón de la categoría nacional recayó en La Directa; en la de internacional, a Els 6 de Saragossa, y el honorífico fue para la familia Puig Antich. Por la mañana, se hizo una ofrenda floral en el memorial de las víctimas del franquismo en el cementerio de Lleida.