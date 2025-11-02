Premios de La Baula para reconocer la lucha antifascista

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Ateneu Cooperatiu La Baula entregó ayer, en un acto en el Institut d'Estudis Ilerdencs, los Premis 2N que destacan la lucha antifascista por la libertad y que tienen como finalidad reconocer a personas, entidades, colectivos y movimientos sociales que se han significado en la lucha contra a represión y en favor de la memoria democrática. El galardón de la categoría nacional recayó en La Directa; en la de internacional, a Els 6 de Saragossa, y el honorífico fue para la familia Puig Antich. Por la mañana, se hizo una ofrenda floral en el memorial de las víctimas del franquismo en el cementerio de Lleida.