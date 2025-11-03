Esta es la ciudad española donde es más probable ser víctima de un robo, según el Eurostat

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Barcelona es la ciudad española donde es más probable ser víctima de un robo. Así lo indican los últimos datos publicados este lunes por el Eurostat, los cuales aseguran que, en la capital catalana, la probabilidad de sufrir un robo es 2,9 veces superior a la media nacional. En la UE, la cifra sólo se ve superada por Bucarest, donde la probabilidad de ser víctima de un hurto es 3 veces superior a la media de Rumania. Les datos –referentes al año 2022– también sitúan a España como el país con un mayor número de incidencias por cada 100.000 habitantes, con 131,8. La siguen Bélgica (103,3 robos por cada 100.000 habitantes), Francia (99,8) y Luxemburgo (98,6). Según el Eurostat, en el 2022 hubo 253.247 robos en la UE.

También según la misma información difundida por la oficina de estadística, 1 de cada 10 habitantes de la UE declaró que la delincuencia, la violencia o el vandalismo en su zona representaban un problema para su hogar a lo largo del 2023. La proporción registrada entre las personas que vivían exclusivamente en las ciudades fue 5,4 puntos porcentuales superiores a la media, con un 15,4%. La población media de España fue la cuarta con una mayor proporción de Europa al declarar que la delincuencia en su zona era un problema.

Sin embargo, a pesar de liderar la tasa de delitos por robos en España, Barcelona también se situó en 2023 como la cuarta ciudad de Europa donde los turistas pasaron más noches en alojamientos turísticos, con un total de más de 27 millones de noches de estancia. Sólo Paris (75,5), Roma (37,3) y Berlín (29) registraron unos datos superiores.

La rápida expansión de los alquileres turísticos a corto plazo a través de plataformas en línea es de especial relevancia para algunas destinaciones urbanas. En 2023, Barcelona registró el tercer número total más alto de noches de huéspedes en alojamientos de corta estancia ofrecidos a través de plataformas de reservas seleccionadas en línea: 10 millones de noches para turistas extranjeros y casi 1,3 millones para turistas nacionales.

Así pues, los huéspedes extranjeros representaron la mayoría del número total de noches de estancia en alojamientos de corta estancia ofrecidos a través de plataformas de reservas seleccionadas en línea. Este patrón se observó en las 20 ciudades más frecuentadas de la UE. En ciudades como Barcelona, Budapest (Hungría), Praga (Chequia), Oporto (Portugal), Venecia (Italia) y Viena (Austria), la proporción de turistas extranjeros fue superior al 90%.