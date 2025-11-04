Dos detenidos por asaltar violentamente a una mujer mayor en el barrio de la Mariola de Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el lunes a dos hombres de 29 y 30 años por, presuntamente, haber intentado robar y haber producido lesiones a una mujer de avanzada edad en la calle la Corunya de Lleida, en el barrio de la Mariola.

La agresión se habría producido el pasado 16 de octubre. Los dos hombres cogieron el bolso de una mujer de avanzada edad y le intentaron quitar estirándolo. La mujer se cayó al suelo y la arrastraron mientras intentaba mantener el bolso. De esta manera, los ladrones acabaron huyendo sin poder robarlo, pero la víctima necesitó ir al hospital por las heridas que le habían hecho.

Después de una investigación, que contó con una entrevista con la víctima y con una recopilación de imágenes de la zona, el lunes los Mossos acabaron deteniendo a los dos hombres porque la descripción coincidía plenamente con otro robo, el mismo día, dentro de un vehículo, por el cual ya los detuvieron.

Los detenidos tienen antecedentes y se enfrentan a una denuncia por delito de robo con violencia y lesiones.