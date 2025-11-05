Estudiantes de la UB crean una aplicación de seguridad

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El ingenio de dos estudiantes del doble grado en Matemáticas e Ingeniería Informática de la Universidad de Barcelona, Roger Ayala y Adam El Messaoudi, y el apoyo de StartUB!, la unidad de emprendimiento de la UB que promueve proyectos innovadores de la comunidad universitaria, han hecho posible la creación de WardUs, una aplicación móvil gratuita que pretende mejorar la seguridad ciudadana. Disponible en Play Store y en App Store, WardUs se presenta como una herramienta de protección ciudadana que contribuye también a crear entornos universitarios más seguros. Por ello, la aplicación SocUB, plataforma que pone al alcance de la comunidad UB los principales servicios y funciones de la universidad, ha incorporado a partir de ahora un acceso a WardUs. La UB es la primera universidad en adoptar este servicio de seguridad.

Apretando un botón durante 3 segundos, la aplicación permite enviar ante situaciones como una agresión en la calle una alerta inmediata a los contactos de confianza previamente definidos, a otros usuarios de la app que se encuentren cerca y a los cuerpos policiales que colaboren con WardUs, compartiendo la ubicación en tiempo real. WardUs permite añadir un dispositivo a la pantalla de inicio del móvil para activar una alerta de forma instantánea sin abrir la aplicación. La aplicación también registra audio y vídeo del incidente en el mismo momento en el que se activa la alerta, pudiendose utilizar después como prueba objetiva para posibles intervenciones policiales y judiciales. Otros usuarios cercanos pueden también hacer una grabación desde su perspectiva, creando una red ciudadana de cámaras móviles. Para garantizar un entorno seguro, implementa medidas como la verificación de usuarios mediante SMS y un sistema de escaneo facial. Además, para cerrar una alerta, el usuario debe introducir un código personal, lo que evita que el agresor pueda desactivarla.

El ayuntamiento de Manresa y su policía local han sido las primeras administraciones en sumarse a la aplicación.