El Gran Recapte de alimentos vuelve este fin de semana con más de 1.000 voluntarios en las comarcas de Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La decimoséptima edición del Gran Recapte del Banc dels Aliments de las Comarcas de Lleida pondrá en marcha una amplia red de solidaridad, con la participación de aproximadamente 1.100 voluntarios. Esta movilización se llevará a cabo durante la doble jornada solidaria de este viernes y sábado, 7 y 8 de noviembre, cubriendo tanto las tareas de clasificación como los 230 puntos de recogida distribuidos por toda la demarcación.

Aunque la previsión inicial para cubrir los 230 puntos de recogida, situados en varios establecimientos y supermercados, era de unos 1.300 voluntarios, se ha conseguido una cobertura del 85%. .

La organización ha querido extender su reconocimiento anticipado a la ciudadanía por su constante colaboración, así como a las numerosas empresas y entidades que brindan su apoyo. Entre estas, destacan clubs deportivos como el Força Lleida y el Club Patí Vila-sana, que contribuirán al éxito de la campaña.

Para esta doble jornada, el Gran Recapte confía en las donaciones de alimentos físicos, pero también recuerda que hay otras vías de colaboración. Les donaciones económicas directas, destinadas a la compra y distribución de alimentos, ya están operativas y se podrán realizar hasta el 23 de noviembre. Estas se pueden efectuar mediante la página web oficial www.granrecapte.org , ya sea de forma directa o a través del "súper digital", una opción que permite al donante seleccionar los productos específicos que desea aportar. Además, se ha facilitado la donación a través de Bizum con el código 33596.

En cuanto a los productos más urgentes y necesarios para esta edición, la lista incluye: leche, aceite, conservas de pescado y de carne, arroz, pasta, legumbres cocidas, así como alimentación y productos específicos para niños.

La decimoséptima edición del Gran Recapte, que se extiende por toda Cataluña, se desarrolla bajo el lema "Lo damos todo". Esta consigna subraya la importancia de cada contribución, por modesta que pueda parecer, ya que, para la organización, cada aportación "suma y se vuelve imprescindible".