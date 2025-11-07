Nuevas figuras para los Caganers del pesebre: Aitana, Àlex Márquez, Labubu y más jugadores del Barça, entre otros

Publicado por redacción Creado: Actualizado:

La empresa gerundense Caganer.com ha presentado sus novedades para esta Navidad de 2025 con una cincuentena de nuevas incorporaciones que amplían su catálogo hasta las 750 figuritas. Entre los nuevos caganers destacan la cantante Aitana, el músico Joan Dausà, los futbolistas del FC Barcelona Pau Cubarsí, Pedri y Raphinha, el papa León XIV, el popular peluche Labubu y personajes icónicos del cómic como Mortadelo y Filemón, que se añaden a una colección que combina tradición y actualidad.

La familia Alós-Pla, artesanos detrás de esta iniciativa que nació el año 1992, sigue transformando personalidades de varios ámbitos en las tradicionales figuritas del belén catalán. Si bien la actualidad es un criterio importante en la selección de los personajes, la empresa también apuesta por incorporar figuras atemporales que enriquezcan un catálogo caracterizado por su diversidad y eclecticismo, con representantes del deporte, la música, la política, el cine y la cultura popular.

El mundo del cómic y los dibujos animados es el que más novedades presenta este año, con incorporaciones como los detectives de Francisco Ibáñez, Mortadelo y Filemón, los mellizos Zipi y Zape de Josep Escobar, Mickey y Minnie Mouse de Disney, personajes de Bob Esponja como Calamardo y Patricio, los protagonistas de la serie Rick y Morty, el entrenador de Pokémon Ash con su Pikachu y el fenómeno viral del peluche chino Labubu. Esta familia de figuras es, precisamente, la segunda más vendida del catálogo, sólo superada por el tradicional campesino con barretina.

Los deportistas más destacados también tienen presencia

En el ámbito deportivo, el FC Barcelona amplía su representación con los caganers de Pau Cubarsí, Pedri y Raphinha, que se unen a la ya extensa colección azulgrana. Otros deportistas que se incorporan al catálogo son el tenista italiano Jannik Sinner y el piloto catalán de motociclismo Àlex Márquez, siguiendo la tradición de homenajear los mejores de cada disciplina.

La música y la política no quedan atrás

La cantante y actriz Aitana, el cantautor Joan Dausà y el fenómeno japonés Miku Hatsune, reconocida como la primera artista virtual de la historia (creada en 2007), son las novedades musicales de este año. Con respecto al ámbito político, menos nutrido que en temporadas anteriores, destaca la incorporación de la alcaldesa de Ripoll y líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols.

Figuras del cine y la cultura popular

El catálogo se amplía también con personajes icónicos del cine como Rocky Balboa, Vito Corleone de El Padrino y Miércoles Addams. En el apartado de sociedad, el nuevo papa León XIV y el diseñador Karl Lagerfeld, acompañado por su famoso gato Choupette, ya tienen su versión en barro. La colección se completa con figuras como la diosa Temis y animales domésticos como gatos y perros.

"Nuestra colección va creciendo y no nos ponemos ningún tipo de techo", explica Marc Alós, copropietario y escultor de Caganer.com. "Hace tiempo que nuestras tiendas están abiertas todo el año, con la voluntad de desestacionalizar a los caganers", añade. Según Alós, trabajan las novedades durante todo el año para satisfacer a un cliente muy heterogéneo, combinando figuras universales que nunca pasan de moda con los personajes más actuales.

Trump y Messi lideran las ventas

Entre todos los caganers del catálogo, excluyendo al tradicional campesino con barretina que sigue siendo el más vendido, la figura que encabeza el ranking de popularidad es la del presidente de los Estados Unidos Donald Trump, seguido por Leo Messi con la Pelota de Oro. Aunque hace poco más de un año que se creó, el futbolista azulgrana Lamine Yamal también se ha convertido rápidamente en una de las figuras más solicitadas.

Durante más de tres décadas, la empresa familiar fundada por Anna Maria Pla y actualmente dirigida por sus hijos Sergi y Marc Alós, ha creado centenares de figuritas que homenajean personajes famosos. Estas representaciones no pretenden ser una burla sino un tributo, con el objetivo de dar a conocer la cultura catalana por todo el mundo. Actualmente, Caganer.com dispone de tiendas físicas a Barcelona, Madrid, Bilbao, Girona y en su sede de Torroella de Montgrí (Baix Empordà), además de distribuir sus productos internacionalmente a través de su web.