Elvis y el ‘Día D’ se citan en la Fira

¿Qué tienen en común el desembarco de Normandía (Día D, el 6 de julio dce 1944), Elvis Presley, la estación de trenes de Cervera y los bomberos de Barcelona? Todos están presentes este fin de semana en la Fira de Lleida en los salones de LleidAntic, LleidaRetro, Trobada del Disc y Mini ExpoTren. Un conglomerado ferial que estará abierto hasta hoy al que han acudido 45 expositores para vender o exponer sus colecciones y que es un paraíso para los amantes de las reliquias. Nada más entrar al recinto hay un hospital de campaña de la Segunda Guerra Mundial montado por la asociación Lleida Paratroops. “Recreamos la unidad americana 101 de paracaidistas y hemos traído una moto con la que se lanzaban los soldados sobre territorio enemigo, un camión que participó en el desembarco de Normandía, un Jeep de 1942 así como los baúles que tenía cada soldado para sus enseres personales”, explica Joan Guerrero, presidente de la entidad. Otro de los reclamos más llamativos de este tricertamen son las reliquias del galerista Adrià Codina, entre las que destaca una colección de fotografías de Elvis Presley y una de ellas està firmada por el icónico cantante. “Son de los autografos más demandados que hay en el mundo de la música junto con los Beatles”, explica Codina. Por otro lado, el Ateneu Popular de Ponent ha llevado a Mini ExpoTren una maqueta de 70 metros de vía que recrea estaciones como la de Cervera o Tremp. “Es uno de los reclamos de la feria y siempre captamos algún socio”, asegura Jordi Castells, miembro del Ateneu. Pero lo que ocupa más espacio son los vehículos, donde hay desde coches de rally y de embajadores a un camión de los bomberos de Barcelona del año 48. “Hemos tenido que alquilar una góndola para traerlo”, dice Maria Jesús Freixa, tesorera del Club de Vehicles Històrics de Lleida.