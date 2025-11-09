La Mollerussa Lan Party cierra la 18 edición con más de 2.500 visitantes, casi doble que el año pasado

Publicado por acn / redacció Creado: Actualizado:

Más de 2.500 personas han visitado este fin de semana la 18 edición de la Mollerussa Lan Party, casi el doble en comparación con las cifras del año pasado. Público general ha acudido a la cita 'gamer' más destacada de Cataluña y una de las más importantes del Estado para disfrutar de las diferentes propuestas tecnológicas que se ofrecen en la zona de juegos de ocio, como actividades de realidad mixta o simuladores de ralli y fórmula 1.

Los visitantes han compartido parte del espacio habilitado en los pabellones feriales con los 540 inscritos al certamen y que han optado a 5.500 euros en premios por jugar a torneos de diferentes videojuegos. Con la Mollerussa Lan Party, Fira de Mollerussa cierra el calendario ferial del año 2025.