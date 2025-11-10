Iza, Mohamed, Houda y Olivia, voluntarios del Banc d'Aliments en Tàrrega: "Nos supone un gran aprendizaje"

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

El Iza, Mohamed, la Houda y l'Olivia, cuatro alumnos del instituto Alfons Costafreda de Tàrrega, participaron el viernes en el Gran Recapte d'Aliments como voluntarios por primera vez. Explicaron que “el voluntariado es como una nueva asignatura obligatoria y aprovechamos al máximo cualquier actividad para completar las horas”.

A pesar de eso, reconocieron que “poder ser voluntario del Gran Recapte es algo importante que nos supone un gran aprendizaje, a la vez que contribuimos a ayudar personas.” En esta ocasión, sus funciones se centraron en informar e invitar a los clientes a participar explicando los productos alimenticios y de higiene más necesarios este año y a distribuir las aportaciones dadas en diferentes cajas.