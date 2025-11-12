Cultura y arte popular en el Embogeix de Les Garrigues

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

L’Espluga Calba será este sábado la primera parada del Embogeix, el festival rural de cultura popular de Les Garrigues, organizado por el consell comarcal y el Patronat del Corpus de Lleida. La iniciativa reúne arte floral, cultura popular, artes escénicas y música tradicional, y también llegará a las localidades de Vinaixa, el día 23, y Juncosa, el 29. En los tres municipios se realizará un taller para enseñar a los vecinos la confección de alfombras de flores, que tendrá como denominador común la representación de un símbolo de cada pueblo. Además, se celebrarán pasacalles en los que participarán agrupaciones locales como los Butanyecos de Vinaixa y los Gegants i Grallers de L’Espluga Calba. También se espera la participación de otras comparsas de gigantes, así como del Grup Cultural Garrigues, entidad que dirige el festival. Para completar las actividades, el programa incluye espectáculos de magia y payasos.