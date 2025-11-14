Detienen a 2 hombres, uno de ellos multirreincidente, por robar el catalizador de un coche en Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el miércoles a 2 hombres, de 33 y 45 años, como presuntos autores de un delito de hurto por haberse llevado un catalizador de un coche aparcado en Lleida. Uno de los detenidos tiene numerosos antecedentes.

Los hechos tuvieron lugar en torno a las 12.00 horas en la calle Pere Cabrera, al lado del Campus de Cappont, cuando un agente fuera de servicio sorprendió a los dos individuos mientras extraían, con la ayuda de un gato hidráulico, el catalizador de un turismo estacionado en la vía pública. El agente facilitó inmediatamente una descripción detallada, tanto de los sospechosos como del vehículo en que se desplazaban, a sus compañeros.

Poco después, una patrulla en servicio localizó el vehículo sospechoso en la avenida Estudi General y lo siguieron hasta llegar a la avenida Victoriano Muñoz, donde los detuvieron. Durante el cacheo del vehículo, los agentes encontraron el catalizador y algunas herramientas que habían utilizado para robarlo.

Daños valorados en 2.000 euros

La sustracción del catalizador provocó daños en el vehículo afectado valorados aproximadamente en unos 2.000 euros, hecho que motivó que los detenidos fueran acusados no sólo de hurto sino también de un delito de daños.

Los dos detenidos pasaron a disposición judicial ante el juzgado de instrucción en funciones de guardia de Lleida, donde uno de ellos presentaba numerosos antecedentes por delitos similares.