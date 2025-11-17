Mocedades en el transistor, Landa en el cine y gasoil a 12 pesetas

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Las retransmisiones de los actos fúnebres por la muerte del dictador Francisco Franco en lo que entonces se llamaba la pequeña pantalla (tv) endurecieron la competencia que esos días deplegaban en varios cines de Lleida la versión cinematográfica de la ópera rock Jesucristo Superstar con clásicos locales como Rocío Jurado en Rocío de La Mancha y Alfredo Landa y Rafaela Aparicio en Cuando el cuerno suena. Eran otros tiempos, tan distintos como para que hubiera una pelea por tener la canción que más sonaba en los transistores. La disputaban los Eagles, los de Hotel California pero con One of these nights, y Mocedades con su Secretaria, aquella “casi esposa, buen soldado, y enfermera, y un poquito enamorada” de un ejecutivo que llevaba una doble, o triple, vida.

Eran otros tiempos y las cosas tenían otros precios. Se marcaban en pesetas, una moneda a la que le quedaban 26 años de uso. El litro de gasoil de automoción costaba 12,50 pesetas y el del tractor, 6,5, un real o dos perras gordas y media más que el de calefacción; es decir, entre menos de cuatro y algo más de siete céntimos de euro. Las gasolinas iban a 19 el litro la normal y a 24 la súper, y la bombona de butano no llegaba a quince (9 céntimos).

El uso del automóvil privado se generalizaba, y en las casas era habitual disponer de nevera y lavadora; tanto como para que el uso de detergentes fuera habitual. El Ariel, el de la copla, se adquiría a 6,20 pesetas los cien gramos en Cash Tarruella.

Un litro de Soberano salía por poco más de medio euro (88,50 pta), el kilo de pollo cotizaba a 43, el de conejo a 115 y los huevos de primera a 34. Aparentemente asequible, aunque el salario mínimo de un mayor de edad era de 50,49 pesetas diarias, 1.515 mensuales.