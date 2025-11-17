Relevo en Moros i Cristians

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La Associació de la Festa de Moros i Cristians de Lleida celebró ayer el Mig Any Fester en la Seu Vella, un evento clave en el calendario porque se escenifica el relevo de los que han sido capitanes y cargos en las comparsas durante el último año. Así, la capitanía mora es para la saïda Dolors Carulla, de la comparsa de los Al·leridís. En el caso del bando cristiano, la capitanía será responsabilidad de los Pallaresos con el conde Jesús Masip. Como establece el protocolo, los capitanes asumieron el cargo gritando el lema de la entidad: “Per la festa i per Lleida, sempre!”. La asociación pidió el apoyo de las instituciones para seguir creciendo y alentó a los nuevos cargos a hacer más grande la fiesta.