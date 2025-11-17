Volar, un poco más caro

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El Congreso de los Diputados rechazó el pasado jueves una enmienda del PP que pretendría congelar las tasas aeroportuaria de Aena, por lo que dio luz verde a incrementarlas un 6,5% el próximo año. Un hecho que comportará para Aena asegurar ingresos para llevar a cabo actuaciones clave como la ampliación del aeropuerto de Barcelona. Por otro lado, aerolínias como Ryanair criticaron esta subida, calificándolo de “catástrofe turística”. Sin embargo, lo cierto es que las tasas de los aeropuertos españoles cobran a las aerolíneas por pasajero son de las más bajas de Europa. Actualmente, el de Madrid cobra 13,39 euros para pasajeros procedentes de países europeos y 18,96 € para los internacionales, mientras que el de Barcelona cobra 12,47 y 15,26 euros, respectivamente. El resto de aeropuertos españoles tiene unas tasas que van de los 2,22 euros a los 5,57 para los turistas europeos y de los 3,35 a los 8,37 euros para los internacionales. Asimismo, si el pasajero está en tránsito, se le aplica un 40% de descuento.

Si se compara con otros ciudades europeas, en los aeropuertos de Lisboa, Roma, Frankfurt, Munich y Amsterdam las tasas son más altas que en Barcelona o Madrid, con precios que van desde los 16,32 a los 31,26 para viajeros europeos y de los 24,89 a los 32,55 para los internacionales. Solo París y Dublín tienen unas tasas más bajas, entre 11 y 12,5 euros.

Cabe destacar que las tarifas actuales están congeladas desde el 2012, a diferencia de otros países europeos que lo han hecho de forma progresiva. Estos ingresos extra también permitirán a Aena financiar el plan de ampliaciones de sus aeropuertos.