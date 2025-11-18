Rosalía con una garrafa de aceite en Les Garrigues y las consecuencias legales sobre el uso fraudulento de imágenes con IA

Rosalía con una garrafa de aceite y las consecuencias legales sobre el uso fraudulento de imágenes con IA

La imagen de la cantante Rosalía con una garrafa de aceite de una cooperativa de Les Garrigues difundida a redes. El mismo mensaje ya advierte que la imagen no es verdad y que está creada con IA “con toda la estima y respeto del mundo”. ¿Pero tienen la misma estima y respeto las posibles implicaciones legales?

En un contexto donde el uso indebido de imágenes mediante inteligencia artificial está en aumento , expertos en derecho de la imagen alertan sobre las posibles consecuencias legales de estas prácticas. En el 2025 ha registrado ya numerosos casos donde empresas y particulares han tenido que afrontar demandas por utilizar sin permiso la imagen de personas conocidas para promocionar productos, especialmente cuando estas manipulaciones se difunden a través de redes sociales.

Según el especialista Ramon Arnó, la circulación de fotomontajes por WhatsApp o correos internos puede no representar un problema legal inmediato, pero cuando estas imágenes aparecen en plataformas públicas como Instagram, Facebook o Twitter (ahora X), los afectados pueden iniciar acciones legales. "Si se ve en redes, seguro de que los abogados ya lo están analizando y pueden iniciar la vía legal. Yo recomendaría al creador que lo borre inmediatamente", señala Arnó, quien añade que la apropiación de la imagen de una persona famosa por vincularla a un producto sin colaboración oficial puede derivar en requerimientos judiciales.

Les consecuencias de no respetar los derechos de imagen

Segundo Arnó, estas prácticas, lejos de ser inofensivas, pueden tener repercusiones significativas. "Si desde el primer día no lo detienes, te puedes encontrar con problemas graves", afirma. “Estas grandes estrellas suelen tener contratados equipos que revisan constantemente todo aquello que se dice de ellas en las redes”.

Alternativas legales para las empresas

Las empresas que desean asociar su marca con personajes públicos disponen de vías legales para hacerlo. Los especialistas recomiendan establecer acuerdos formales que incluyan compensaciones económicas y garanticen la exclusividad. "Si el día de mañana esta cooperativa u otra le quiere hacer una propuesta económica, pasará por caja y pedirá exclusividad a todo el mundo", explican. Alternativas legítimas incluyen el envío de productos en los famosos para que, si lo desean, los promocionen voluntariamente en sus redes sociales.