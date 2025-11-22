Iniciativas con espíritu navideño: La Seu d’Urgell presenta ‘Sabors de Nadal’ para promover los productos de proximidad

A poco más de un mes para las fiestas navideñas, ayuntamientos y entidades de las comarcas leridanas ya están dando a conocer sus iniciativas de cara a esta época tan especial del año. En La Seu d'Urgell, el consistorio presentó ayer una nueva edición del Sabors de Nadal para promover los productos de proximidad. La propuesta, que se enmarca dentro de la campaña El Món Màgic de les Muntanyes, consiste en que los comercios participantes ofrecen productos dulces y salados del territorio. Son diez que ya tienen a disposición de sus clientes sus elaborados. Los establecimientos que participan en la iniciativa están identificados en la puerta de entrada con un minairó de aluminio de tamaño real.

Entretanto, Cervera dará el pistoletazo de salida a la campaña de Navidad el próximo viernes 28 de noviembre con el encendido del alumbrado navideño con un acto en la plaza Major. El alcalde, Jan Pomés, afirmó ayer, durante la presentación del programa, que “ya se ha convertido en una tradición”. Los más pequeños podrán participar en un taller de farolillos y a las 19.00 horas cantará la Coral Infantil Nova Cervera. Quince minutos después se encenderán las luces de la Paeria, la plaza Major y toda la ciudad en un “acto participativo”, indicó Pomés, que culminará con chocolatada y coca para los asistentes. Bajo el lema És Nadal a Cervera, la capital de la Segarra ha diseñado un amplio programa de actividades entre las que destaca el Mercat de Nadal el sábado 6 de diciembre en la plaza y la calle Major.

Pomés destacó “en los últimos años se ha consolidado llenando el centro histórico de espíritu navideño” con decenas de paradas distribuidas en medio kilómetro de longitud. Durante la jornada también se inaugurará la exposición de pesebres, habrá juegos gigantes, degustación de caldo, muestra de oficios antiguos, talleres y animación.