El Govern crea un registro público con los algoritmos de la Administración

El Govern ha puesto en marcha el nuevo Registro de Sistemas de Inteligencia Artificial y otros algoritmos, una herramienta pública y consultable en línea que busca reforzar la transparencia y el uso ético de la tecnología en la Administración catalana. El portal recoge información clave sobre los sistemas de IA y algoritmos deterministas utilizados por la Generalitat y su sector público, priorizando aquellos con mayor impacto en la ciudadanía y en sus derechos fundamentales.

Cada sistema dispone de una ficha detallada donde se explican su finalidad, el ámbito de aplicación, el tipo de datos que utiliza, el proceso técnico, los riesgos potenciales y las medidas previstas para mitigarlos, así como si está activo, en pruebas o en desarrollo. El registro, que ya incluye 31 sistemas, incorpora desde un anonimizador de documentos y un chatbot del Consorci AOC hasta herramientas para predecir el volumen de llamadas al 112 o monitorizar cultivos agrícolas. La iniciativa está impulsada por la secretaría de Telecomunicaciones y Transformación Digital.