El IEI transcribe 60 pergaminos datados entre 1250 y 1618

El Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI) ha puesto a disposición del público la transcripción de 60 pergaminos fechados entre 1250 y 1618. Ha sido posible gracias a la implicación de los alumnos del Seminari de Lectura i Transcripció de Documents, que la semana pasada finalizó su décima edición. Muchas de las transcripciones han sido llevadas a cabo por un cirujano jubilado que formó parte de las primeras ediciones del seminario, Serafí González. Los pergaminos transcritos provienen de municipios de Les Garrigues, la Noguera, los Pallars, el Antiguo Hospital de Santa Maria y de Morella y València. La responsable del Servei de Patrimoni Bibliogràfic del IEI, Silvia Farrús, destaca la necesidad de “poner en valor” esta historia.

El proyecto se inició en 2018, en el marco del seminario que la Biblioteca organiza en colaboración con la Sección de Geografía e Historia. Un año más tarde se incorporó el módulo específico de transcripciones, que permitió empezar a publicar los documentos en el repositorio. Actualmente, se pueden consultar 60 transcripciones de los casi 200 pergaminos que forman la colección del Servei de Patrimoni Bibliogràfic i Documental del IEI.

Farrús apunta que la importancia de estos pergaminos es, en primer lugar, las distintas procedencias. En este sentido, destaca los del antiguo Hospital de Santa Maria, que se hallaba precisamente en el actual edificio del IEI. Se conserva desde el privilegio de la reina María de Castilla hasta mucha documentación de comarcas como Les Garrigues, los Pallars, el Urgell, el Pla d’Urgell o el Segrià, entre otros. Farrús remarca que la labor de recuperar y conservar los pergaminos es fundamental.