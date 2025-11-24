La cultura popular se adueña de Lleida

Un momento del taller de Moros y Cristianos que amenizó la feria. - J. MARTÍNEZ

Lleida vivió ayer una nueva jornada llena de raíces, tradiciones y comunidad con la celebración de segunda edición de la Fira d’entitats de cultura popular, que tuvo lugar en la Plaza Blas Infante, en el barrio de Cappont, bajo el título Som Cultura.

La edición anterior, celebrada el año pasado y bautizada como Tamborinada, fue un éxito, motivo por el cual la organización decidió consolidar la iniciativa y celebrar esta segunda edición.

En la jornada de ayer participaron un total de 22 entidades de cultura popular de la ciudad, que mostraron una amplia muestra de colectivos que mantienen viva la tradición leridana con gegants, moros y cristianos, grupos de talleres de danza, muestras de percusión, batucadas, así como danzas populares, entre otras expresiones festivas.

Durante más de tres horas programadas de feria, el público disfrutó de actividades dirigidas a todas las edades, convirtiendo la Plaza Blas Infante en el gran escenario del evento, junto con la pasarela del Liceo Escolar, que actuó nuevamente como punto de unión de las dos partes de la ciudad que separa el río Segre.

Som Cultura nació con la voluntad de convertirse en un punto de encuentro y en un escaparate del patrimonio cultural leridano. La feria se reafirmó como un espacio abierto, inclusivo y comprometido con los valores sociales, donde las entidades pudieron mostrar su labor, establecer sinergias y llegar a nuevos públicos. Para la organización, es “una celebración de lo que une a la ciudad, de aquello que la hace pueblo y de aquello que la hace ser cultura”.