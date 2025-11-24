La Nit de les Religions da sus primeros pasos en Lleida

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Centre Cívic Centre Històric en la plaza Ereta de Lleida acogió ayer el primero de los actos de La Nit de les Religions, cuyo acto inaugural oficial está previsto para este jueves con un recital de poemas con Marta Millà y Pedro Burruezo. Ayer tuvo lugar la celebración del nacimiento del Guru Nanal, el fundador del sijismo y el primero de los diez gurús sijes. No solo es reverenciado por los sijes, sino también por los hindúes y los musulmanes en Panyab y por todo el subcontinente indio. El acto contó, además, con un almuerzo vegetariano. El viernes será el turno de la presentación de la práctica budista de la tradición Zen Soto y diálogo con los asistentes, mientras que el sábado será está prevista la presentación de la comunidad del oratorio Ibn Hazm y de la asociación espiritual mundial Brahma Kumaris, entre otros actos.