SUCESOS
Los Mossos detectan doce matrimonios forzados consumados en 5 años
En los últimos cinco años se han consumado en Catalunya una docena de matrimonios forzados y hay cerca de una veintena de víctimas potenciales, según datos de los Mossos d’Esquadra. Desde principios de 2025 constan seis casos, de los cuales dos matrimonios consumados y cuatro en los que se intervino policialmente para evitarlos.
Estas cifras no incluyen el caso de la menor de Navarra que presuntamente fue vendida por sus padres a una familia de Mollerussa a cambio de dinero y botellas de whisky, que los Mossos harán constar próximamente como consumado.
Los matrimonios forzados son considerados una forma de violencia machista ya que la mayoría de víctimas son mujeres o niñas, aunque existen tres casos de chicos obligdos a casarse sin su pleno consentimiento. Uno de ellos se registró este año, cuando un joven de 27 años se presentó en una comisaría de Mossos para explicar que le obligaron a contrare matrimonio.
Las víctimas de este año hasta mediados de octubre son una joven de 19 años que denunció su matrimonio forzado consumado a la policia y cuatro niñas de 11, 14 y 15 (dos), aunque en estos caos se pudo “detectar y trabajar en prevención” para evitar que se casaran. En año pasado hubo dos matrimonios forzados consumados y cinco potenciales.