¿Se tiene que descargar una app o registrarse en alguna web para registrar las balizas V16 de la DGT?

Con la entrada en vigor del uso obligatorio de las balizas V16 conectadas a partir del 1 de enero de 2026, es decir, dentro de poco más de un mes, muchos conductores se preguntan si tienen que realizar alguna gestión previa antes de utilizarlas. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha respondido esta cuestión de manera contundente: no hay que hacer ningún trámite adicional.

A través de una publicación en su cuenta oficial de X (antiguo Twitter), la DGT ha explicado que las balizas V16 conectadas ya incorporan internamente un chip GPS y una tarjeta SIM no extraíble que se encargan de establecer la conexión automáticamente. De esta manera, la comunicación con la plataforma DGT 3.0 —el sistema que notifica en tiempo real la posición del vehículo averiado o accidentado— se activa instantáneamente cuando el dispositivo empieza a emitir la luz de emergencia.

🚨 La baliza #V16Conectada incluye en su interior un chip GPS y una tarjeta SIM no extraíble que se encargan de realizar la conexión. Lo único que debes hacer es guardarla siempre a mano y comprobar cada cierto tiempo que está cargada. 🚨👉 https://t.co/MoGjpH0es1#FAQSV16Conectada pic.twitter.com/hyWClbQHnf — Decir. Gral. Tráfico (@DGTes) November 18 , 2025

Diseñadas para funcionar sin intervención de los usuarios

A diferencia de otros dispositivos inteligentes que requieren activación, registro o sincronización, las balizas V16 conectadas han sido diseñadas para operar de forma completamente autónoma. La propia DGT subraya que "la única cosa que tienes que hacer es guardarla siempre a mano y comprobar periódicamente que está cargada". Este enfoque simplifica enormemente su uso en situaciones de emergencia.

Funcionamiento garantizado durante más de una década

La tarjeta SIM integrada se conecta automáticamente a la red de comunicaciones sin intervención del usuario y, lo más importante, sin costes adicionales durante toda la vida útil del dispositivo. Según establece la normativa vigente, los fabricantes tienen que garantizar un mínimo de 12 años de servicio para cada baliza V16 conectada, asegurando así su fiabilidad a largo plazo y evitando gastos recurrentes para los conductores.