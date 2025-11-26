La Boscana, con dos estrellas Michelin

La Boscana, del chef leridano Joel Castanyé, alcanzó ayer un hito histórico al conseguir su segunda estrella de la Guía Michelin en su edición de 2026, convirtiéndose en el primer establecimiento de la provincia de Lleida en lograr esta distinción. Desde la Gala Michelin, que se celebró en el centro Sohrlin de Málaga, Castanyé agradeció emocionado el apoyo de su equipo y dedicó un reconocimiento especial a su madre, de 82 años, a quien definió como un pilar que “sigue dando guerra en el oficio”. El chef subrayó que esta segunda estrella representa una responsabilidad añadida que afronta todo el equipo “con la misma humildad con la que comenzaron en 2014 y con más fuerza que nunca” para continuar innovando desde Bellvís y el Pla d'Urgell y reivindicando el valor del territorio rural.

Asimismo, los restaurantes Fogony de Sort y Malena de Gimenells revalidaron su estrella Michelin en la edición de la Guía de 2026. Zaraida Cotonat, chef del restaurante el Fogony, celebró mantener una distinción que el establecimiento familiar del Pallars ostenta desde hace 21 años y felicitó a Castanyé por su logro, que consideró plenamente merecido. Por su parte, Xixo Castaño, chef del Malena, aseguró vivir un día espléndido para la restauración leridana y destacó el orgullo que supone la segunda estrella para Lleida.

La gala incluyó también un reconocimiento para el restaurante Sisè de Lleida, dirigido por Àngel Esteve, que entró por primera vez en la categoría Bib Gourmand de la Guía Michelin España. Esta distinción premia a los establecimientos que ofrecen una excelente relación entre calidad y precio.

Queda vacía la categoría de nuevos tres estrellas en 2026

A pesar de que había varios nombres en las quinielas para conseguir la distinción, la Guía Michelin dejó vacía la categoría más deseada: la de las tres estrellas. Ningún nuevo restaurante consiguió esta distinción en su edición de 2026. Se reconoció a 25 restaurantes con una estrella, entre los que hay los leridanos, y se confirmó que los 16 que ya contaban con tres estrellas continuarán con ellas. Además de la Boscana, otros cuatro consiguieron las 2 estrellas: Aiela de Barcelona; Mont-Bar de Bacelona con orígenes en la Val d'Aran; Enigma Barcelona y Ramon Freixa Atelier de Madrid.