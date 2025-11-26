SOLIDARIDAD
Más de 60 perros del Pallars Sobirà donan sangre en Rialp
Más de 60 perros donaron sangre el lunes en Rialp en una acción organizada por la Societat de Caçadors Lo Tossal Gros de Soriguera y en colaboración con la Societat de Caçadors Vall d'Àssua. Personal de la empresa HemoLife hicieron las extracciones. Las donaciones permitirán salvar la vida de otros canes que se someten a una operación o que han tenido un accidente. Señalaron que también se necesitan donaciones de sangre de gatos.