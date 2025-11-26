Simulacro de accidente en el aeropuerto de La Seu

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

Aeroports de Catalunya y Protecció Civil de la Generalitat organizaron ayer por la mañana un simulacro de accidente de un avión comercial con 15 pasajeros y cuatro personas de tripulación a bordo en el aeropuerto de Andorra — La Seu d’Urgell. El supuesto incidente recreaba, según informaron fuentes del Govern, las maniobras de despegue, cuando la aeronave pinchaba una rueda y provocaba que esta acabara en la hierba, fuera de la pista, con vertido de combustible, pero sin incendio.

El ejercicio, que contó con la participación de un centenar de personas, entre operativos y figurantes, puso a prueba la respuesta del aeropuerto, que activó su Plan de Autoprotección (PAU) en Emergencia. Asimismo se activó el Plan Especial para Emergencias Aeronáuticas de Catalunya (AEROCAT), y se practicó la coordinación operativa con los servicios externos del aeropuerto, así como con los servicios de emergencias de Andorra.

Los bomberos del propio aeropuerto (tres personas) lanzaron espuma sobre el combustible. También participaron 15 bomberos de la Generalitat de los parques de La Seu, Montferrer, Organyà y de la Regió d’Emergències de Lleida, a parte de efectivos del SEM, con un equipo de psicólogos, Mossos d’Esquadra y Agentes Rurales, entre otros.