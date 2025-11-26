Vuelve un clásico de la Navidad en Lleida: instalan la pista de hielo de la plaza Sant Joan

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Un grupo de operarios instalaba este martes la pista de hielo de la plaza Sant Joan de Lleida, que abrirá el viernes y estará operativa en horario de tarde hasta el 19 de diciembre. Del 20 de diciembre al 19 de enero abrirá mañana y tarde.

La ciudad de Lleida dará el viernes por iniciada la campaña navideña con el encendido de más de 19 kilómetros de luces en calles y plazas, en torno a un kilómetro más que el año pasado, y el triple de grandes elementos decorativos en la vía pública hasta llegar a 946, de los cuales 37 en tres dimensiones. Todas las luces son led de bajo consumo. “Queremos que Lleida brille una vez más”, afirmó el alcalde, Fèlix Larrosa, esta semana durante el acto de presentación de la campaña de Navidad.

Habrá elementos decorativos en 15 barrios, así como 12 grandes árboles de Navidad, el mayor de 14 metros de altura en Ricard Viñes. Por primera vez habrá en la Mariola, Camp d'Esports y Llívia, los dos últimos naturales, que después serán replantados. Como novedad, también se iluminarán las fuentes de la avenida Catalunya y las plazas la PaU y de Francia.

Asimismo, habrá maping renovado en la fachada de la Paeria. Se estrenará también el viernes y en total se prevén 20 sesiones, cinco más que la Navidad pasada, los días 6, 13 y 20 de diciembre.