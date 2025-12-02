Docentes denuncian que tienen que trabajar a 300 km de casa
A pesar de haber vacantes más cerca, según CSIF
El sindicato CSIF denuncia la “grave situación” que viven centenares de docentes que se tienen que desplazar hasta 300 kilómetros de su domicilio para dar clase, a raíz de las adjudicaciones de plazas que el departamento de Educación efectuó en verano.
Como ya informó este diario, hay maestros leridanos que se ven obligados a ir cada día en municipios de Girona. El sindicato advirtió que casi 300 docentes catalanes trabajan a una distancia de entre 150 y 300 kilómetros de sus hogares, a pesar de la aparición de nuevas vacantes en centros más próximos.
“Esta situación ha generado un cóctel emocional y físico insostenible, algunos profesionales se ven obligados a pedir la baja por ansiedad, estrés o agotamiento.” CSIF denuncia que Educación “sigue sin ofrecer respuesta ni soluciones, un maltrato institucional.”