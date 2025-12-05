Luces de Navidad: ¿cuánto dinero cuesta encenderlas?

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Con la llegada del puente de diciembre, muchos españoles comienzan a decorar sus hogares con luces navideñas pensando en el consumo eléctrico que supondrá durante estas fiestas. El factor determinante no es tanto el hecho de encenderlas, sino el tipo de iluminación elegida y la tarifa eléctrica contratada, según revela un análisis realizado por Selectra para este periodo navideño de 2025.

La diferencia entre los distintos tipos de bombillas puede resultar significativa en la factura de la luz. Las luces LED destacan como la opción más económica y eficiente, con un consumo notablemente inferior al de las tradicionales bombillas incandescentes, que pueden llegar a gastar hasta 12 veces más durante toda la temporada navideña.

Comparativa entre tipos de iluminación navideña

Aunque actualmente la mayoría de guirnaldas nuevas incorporan tecnología LED, todavía existen hogares que utilizan modelos antiguos. Las luces LED presentan ventajas significativas: una guirnalda de 50 luces consume apenas 2,5 W (0,0025 kWh/h), una de 100 luces gasta 5 W (0,005 kWh/h), mientras que un conjunto de 200 bombillas LED requiere solamente 10 W (0,010 kWh/h). Además, este tipo de iluminación ofrece mayor durabilidad y genera menos calor, resultando más segura.

En contraposición, las bombillas incandescentes, conocidas como las clásicas "de toda la vida", representan la opción menos eficiente. Una cadena de 50 luces incandescentes consume aproximadamente 30 W (0,030 kWh/h), una de 100 luces alcanza los 60 W (0,060 kWh/h), y un conjunto de 200 bombillas puede llegar hasta 120 W (0,120 kWh/h).

Impacto real en la factura eléctrica

Para calcular con precisión el gasto mensual, basta con consultar la etiqueta energética del producto, donde se indica el consumo en vatios. Tomando como referencia un uso habitual de las luces navideñas (del 6 de diciembre al 7 de enero, durante 5 horas diarias, de 18:00 a 23:00 h, con tarifa PVPC actual), el coste adicional en la factura sería:

- Una guirnalda de 100 luces LED supondría un gasto total de solo 0,19 € (diecinueve céntimos).

- Una decoración de 200 luces LED tendría un coste total de apenas 0,39 € (treinta y nueve céntimos).

- Una guirnalda de 100 bombillas incandescentes costaría unos 2,78 € en total.

- Una decoración con 200 luces incandescentes ascendería aproximadamente a 5,57 € en ese mismo periodo.

Es importante considerar que, para quienes disponen de tarifa PVPC, las horas de oscuridad coinciden con las franjas más caras del día, precisamente cuando se suelen encender las decoraciones navideñas, por lo que resulta recomendable limitar su tiempo de uso.

Aunque el consumo de las luces LED es reducido, resulta habitual que la factura eléctrica aumente en diciembre debido al mayor uso de otros electrodomésticos como la calefacción, el horno o la bomba de calor. Si regularmente el importe supera las expectativas, podría ser momento de revisar la tarifa eléctrica contratada.