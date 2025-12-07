Dos españoles establecen un récord mundial de los skate eléctricos: 95km con una sola carga

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La creadora de contenido Evangelina González y el ingeniero y fabricante David de la Vega han establecido un nuevo récord mundial de los skates eléctricos en recorrer 95,93 km utilizando sólo una carga de batería.

El trayecto duró 9 horas y 43 minutos, donde primero bordearon parte del anillo verde de Madrid durante unos 65 km y después se dirigieron a la sierra hasta llegar a Tres Cantos.

La prueba se realizó siguiendo una ruta que cumplía las exigencias técnicas de Guiness World Records, que tenía que incluir desnivel positivo, registro con GPS y verificación continúa con testigos repartidos por todo el trayecto.

González y de la Vega trabajan en BEWATT, una empresa de movilidad eléctrica española que ya ha hecho historia en otras ocasiones.

Hace dos años protagonizaron el viaje más largo realizado con un monopatín eléctrico: recorrieron 2.135,70 kilómetros, o lo que es lo mismo, la distancia que separa la ciudad alemana de Frankfurt de Madrid.

En esta ocasión, el reto que se habían fijado era llegar a los 100 kilómetros con una sola carga de batería, y han estado muy cerca de conseguirlo.

“Tan un patinete como un monopatín o skate eléctrico suelen tener una autonomía de entre 25 y 35 kilómetros”, explica De la Vega, también director de producción y desarrollo de BEWATT.

La diferencia que han alcanzado con esta marca radica en que la fabricación de sus baterías se realiza en Madrid. “Eso da un cierto valor añadido al producto, lo mejora, porque los otros componentes también los fabricamos aquí”, señala el ingeniero desde su sede en la localidad madrileña de Tres Cantos.

Un modelo hecho para ciudad

El modelo con que han batido el récord está equipado con una batería de 1.776 W/h y una tabla de madera, cosa que le permite tener más flexibilidad y ser más cómodo a la hora de rodar.

También tiene unas ruedas neumáticas, “que se agradecen mucho porque, desgraciadamente, los pavimentos de las ciudades están bastante mal y este tipo de ruedas absorben todas las vibraciones del terreno”, especifica el director de desarrollo mientras muestra el monopatín en cuestión.

El récord lo han conseguido con un skate eléctrico, un medio de movilidad que normalmente se utiliza más por ocio que para desplazarse de un lugar a otro.

La única cosa que lo diferencia de un monopatín habitual es que el skater es quien decide a qué velocidad avanza o frena con un mando de control remoto que lleva a la mano y que utiliza durante todo el recorrido.

“Nuestro perfil de público no son jóvenes de 20 años, sino personas de entre 35 y 50 años que provienen de deportes de deslizamiento, como el surf, el snow o el skate tradicional”, señala De la Vega.

La gama de precios con que venden su producto varía mucho porque, a la hora de fabricarlos, intentan adaptarse “a las necesidades de cada persona”, subraya al director de producción. Es por eso que el rango de precios oscila entre los 1.000 euros y los más caros, que se acercan a los 3.000 euros.