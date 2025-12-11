SEGRE alcanza los 60.000 lectores y revalida su liderazgo

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El diario SEGRE alcanza los 60.000 lectores en el cómputo estatal, según la tercera oleada del Estudio General de Medios (EGM) correspondiente al periodo que comprende de febrero a noviembre de 2025, y que se publicó ayer. Se trata de una cifra que no se registraba desde 2020, y que supone un crecimiento de 2.000 lectores (un 3,45%) desde la última oleada (la segunda de 2025) y de un total de 13.000 en el último año.

Líder imbatible en Ponent

Según el último estudio de audiencias, que también incluye los de las radios (ver desglose), SEGRE se mantiene imbatible como líder destacado en el ranking de los más leídos en las comarcas leridanas, con 56.000 lectores diarios, 3.000 más que en la segunda oleada de 2025 y 12.000 más que en la primera. La cifra actual quintuplica a la de su competidor más directo, La Vanguardia (11.000 lectores) y supera con creces al resto: El Periódico (8.000), El País (6.000), Ara (3.000), El Punt Avui (1.000) y Regió 7 (1.000). En cuanto al suplemento dominical Lectura, el informe señala que acumula un total 20.000 lectores en esta última oleada.

Paralelamente, en el conjunto de Catalunya, SEGRE continúa ocupando el sexto puesto en los rotativos con más audiencias, con 58.000 lectores, una cifra que no ha dejado de crecer desde 2022, según constata el último EGM. Mientras, el perfil de público de SEGRE detalla que son mayoritariamente hombres (un 62,10% frente a un 37,90% de mujeres) y destacan las franjas de edad de 65 años o más (38,2%) y de 45 a 54 años (21,7%). Asimismo, el estado civil de la mayoría de los lectores es casado (57%).

Por otro lado, la estadística demuestra que El País es el rotativo más consumido en toda España, con 845.000 lectores acumulados, seguido de El Mundo (487.000), La Vanguardia (365.000) y el ABC (357.000). En cuanto a los medios deportivos, el Marca se sitúa en cabeza, con 938.000 lectores, y el As (381.000), el Mundo Deportivo (241.000) y el Sport (204.000) figuran también en el ranking.

RAC 1 desbanca a Catalunya Ràdio en Lleida, y la SER, con 25 mil oyentes

� En cuanto a las audiencias de radio en Lleida, RAC1 se impone a Catalunya Ràdio por primera vez desde 2019 y se convierte en líder en Ponent. Según el último EGM, la emisora privada registra 48.000 oyentes de audiencia acumulada, 5.000 por encima de la pública, que suma 43.000. Paralelamente, RAC1 ha vuelto a hacer el récord histórico de la radio en catalán y llega a los 1.064.000 oyentes diarios. En las comarcas leridanas, la SER, Ràdio Lleida se sitúa en tercer puesto con 25.000, frente a los 17.000 oyentes que acumulaba hace un año. En cuarta posición, se sitúa la COPE, que mantiene los 11.000 seguidores de la anterior oleada. En el global de España, sigue liderando la SER, con 4.426.000 oyentes. Le siguen la COPE, con 3.417.000 y Onda Cero (2.000.000).