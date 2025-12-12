La Navidad más artística en Agramunt

Foto de grupo del más de centenar de alumnos de I4 e I5 de las escuelas de Agramunt, el alumnado de la EMMA y los docentes con el árbol. - LAIA PEDRÓS

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Más de un centenar de alumnos de I4 e I5 de las escuelas Macià Companys y Mare de Déu del Socós de Agramunt inauguraron ayer las fiestas en la capital del Sió con la ornamentación del árbol de Navidad del Espai Guinovart. Los alumnos de la ZER El Sió enviaron los adornos que habían preparado para que pudieran ser colgados en el árbol. La actividad, que lleva por nombre Nadal a l’Espai, contó con el acompañamiento musical de alumnado de la Escola Municipal de Música de la localidad con villancicos, entre los que se interpretaron A Betlem me’n vull anar, Ara ve Nadal, Fum, fum fum, Els Reis d’Agramunt o El trineu.

La responsable de los servicios educativos y actividades del Espai Guinovart, Lluïsa Gabarra, explicó que “los alumnos han colgado adornos confeccionados por ellos mismos, ya sea en la escuela o en casa con la familia, con la premisa de que se sirvan de material reutilizado”. La actividad, que ya se ha convertido en una tradición para inaugurar la Navidad en Agramunt, contó con la presencia de la alcaldesa, Sílvia Fernàndez, y de la concejala de Cultura, Amanda Cardona, que felicitaron a los más pequeños por sus adornos y les desearon unas felices fiestas.

Para completar la actividad que se llevó a cabo ayer por la mañana, los alumnos fueron obsequiados con coca y chocolate por parte del ayuntamiento.

Josep Guinovart diseñó este árbol de Navidad en el 2002, hace 23 años, y desde el año siguiente los niños son los encargados de decorarlo, lo que se ha convertido en una tradición. En este sentido, Gabarra destacó que “en la Fundació mantenemos el espíritu navideño con esta actividad, la última del año”. El árbol quedará instalado durante todas las fiestas.

Actualmente, el Espai Guinovart acoge dos exposiciones temporales. Por un lado, la muestra Dones, flors i violes, centrada en obras de Josep Guinovart en las que aparecen mujeres. Se puede visitar hasta el 8 de marzo y es una muestra muy completa porque ofrece obras de toda su amplia trayectoria, algunas de inéditas. Por otro lado, el Petit Espai rinde homenaje a uno de los vecinos de Agramunt más queridos, Josep Farreny, con una pequeña selección de algunas de sus muchas obras. Se puede visitar hasta el 15 de febrero.