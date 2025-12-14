El Marató dedicada al cáncer supera los 263.000 euros en la primera actualización del marcador

Foto de familia de la presentación de La Marató de 3Cat en la Torre Bellesguard en Barcelona

Publicado por Redacció Guissona

La 34.ª edición de La Marató de 3Cat ha empezado hoy con una primera actualización del marcador solidario que, a las 10.15 horas, ya se situaba en 263.112 euros. La cifra marca el inicio de una jornada dedicada a la prevención, la detección precoz y el impulso de la investigación del cáncer.

Bajo el lema “Detectem-ho, arreglem-ho”, el canal autonómico, Catalunya Ràdio y sus plataformas ofrecen una emisión especial en directo que superará las 17 horas de duración. La jornada ha arrancado a las 8.00 de la mañana con una edición especial de El suplemento de Cataluña Radio, conducida por Roger Escapa desde el Puerto de Tarragona.

A partir de las 9.00, el periodista Ramon Pellicer ha tomado el relevo al frente de La Marató desde la Torre Bellesguard, antigua clínica oncológica y un espacio especialmente simbólico para esta edición. Por la tarde, el programa continuará desde Sant Joan Despí, con testimonios, reportajes y conexiones por todo el territorio.

La jornada solidaria cuenta con una amplia participación artística, con actuaciones de Pablo Alborán, Antonio Orozco, Rigoberta Bandini, Mishima, Els Catarres y Lax'n'Busto. También intervienen caras conocidas como Julia Otero, Òscar Dalmau, Ricky Rubio y Andrea Fuentes, que han vivido el cáncer de cerca y aportan a su testimonio a una de las citas, solidarias más importantes del calendario audiovisual catalán. La Marató de TV3 dedicada al cáncer supera los 263.000 euros en la primera actualización del marcador