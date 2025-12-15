Los Vestits de Paper: moda, magia y creatividad

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

Moda, magia y creatividad fueron los protagonistas de la gala de los Vestits de Paper, celebrada en el Teatre L’Amistat de Mollerussa la noche del sábado. Cerca de medio centenar de diseños optaron a imponerse en las tres categorías del certamen, cuyos primeros premios recayeron en Samsara, de la Llar de Jubilats Joan Banyeres i Cateura d’Alguaire, en Época; Nivaria, de la Associació Artesanal Vestits de Paper d’Almenar, en Fantasía; y Horizonte de Logroño, de Victóriya Baronene (Bilbao), en Moda Actual.

También sobresalió la participación de un diseño de Oporto (Portugal) confeccionado por Joana Bourbon, que obtuvo el segundo premio en Fantasía (ver SEGRE de ayer), reforzando la alianza con Amposta y la ciudad portuguesa para impulsar la candidatura a patrimonio cultural inmaterial de la Unesco. En este contexto, destacó la presencia en el certamen de la presidenta de la Uniao de Freguesias de Porto, Claudia Bravo, y de la coordinadora de la candidatura, Carme Polo, que aprovecharon la visita para conocer el Museo de Vestits de Paper.

La velada celebrada en la capital del Pla incluyó, además, varios galardones especiales: el Didal d’Or fue para la modista de Alguaire Mari Carme Begines; la Agulla d’Or (mejor trabajo artesano, concedida por Lluna de Drap) para Paquita Pagà por Reialesa de Paper; el premio al mejor modelo masculino o femenino (Pasarela de Asfalto) para Sandra Serrano y Wiktoria Zawlialow; el premio al mejor aprovechamiento de las cualidades del papel (1.000 euros, EMOZ Zaragoza) para Triple Denim, de Anna Bonals; y el Emergent’s (creadores menores de 30 años) para Mireia Panisello por Bloom (también segundo premio de Moda Actual). El certamen repartió 13.000 euros en metálico y las piezas premiadas pasarán a formar parte de la colección permanente del museo.

La organización del concurso recordó y rindió homenaje póstumo a Teresa Cardona por su estrecha vinculación con el certamen a lo largo de los años. La periodista Ariadna Oltra condujo la gala, que estuvo amenizada con la actuación de Mag Lluc.