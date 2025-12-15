Multitudinaria bendición de los ‘Jesusets’ en la Catedral de Lleida

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La catedral de Lleida acogió ayer al mediodía la tradicional Benedicció dels Jesusets, que estuvo presidida por primera vez por el obispo Daniel Palau. La celebración, enmarcada dentro del Cicle de Nadal que organiza la Agrupació Ilerdenca de Pessebristes, coincide con el tercer domingo de adviento. La misa contó con la participación del Petit Cor de la Catedral de Lleida y la coral del colegio Mater Salvatoris. Tras finalizar la eucaristía, el obispo procedió a la bendición de los jesusets, que niños y fieles llevaron hasta la catedral. También bendijo los dioramas del matrimonio de pesebristas Maria Concepción Vidal y Joan A. Combes, que la Agrupació Ilerdenca de Pessebristes ha instalado en la catedral y que permanecerán allí hasta el 2 de febrero, fiesta de la Candelaria y marcada como jornada dedicada a retirar los belenes. Jordi Curcó, presidente de la entidad, agradeció la numerosa asistencia.