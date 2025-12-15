Pillan a dos hombres que querían robar la mercancía de dos camiones en el área de servicio de la Curullada

Imagen de recurso de un coche de los Mossos d'EsquadraDavid Zorrakino - Europa Press

Los Mossos d'Esquadra han detenido a dos hombres que, presuntamente, intentaban robar la carga de dos camiones de madrugada en el área de servicio de la Curullada, en la Granyanella, en la comarca de la Segarra.

Pasó la noche del jueves al viernes, hacia las 2 de la madrugada. Una patrulla de guardia de los Mossos d'Esquadra echaba una ojeada preventiva en la zona, cuando vio a dos hombres vestidos de negro con una actitud "sospechosa". Iban vestidos con ropa oscura y vieron cómo cortaban la lona de dos camiones con navajas.

Los agentes se acercaron, pidieron que se detuvieran y entregaran los cuchillos, pero los sospechosos huyeron a pie, hasta que poco después los pudieron parar. Los hombres tenían 24 y 27 años y uno de ellos tenía casi 50 antecedentes por hurtos y robos en el área metropolitana de Barcelona.

Los detenidos pasaron el mismo viernes a disposición judicial en el juzgado de guardia de Cervera.