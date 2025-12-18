Dinosaurios: hallan un colosal valle de huellas fósiles en Italia

En el Parque Nacional de Stelvio, en los Dolomitas italianos, se ha descubierto lo que todos llaman ya el "valle de los dinosaurios": miles de huellas fósiles estampadas en las paredes verticales inaccesibles de la montaña por los llamados 'prosaurópodosElio Della Ferrera / EFE

Un extraordinario descubrimiento paleontológico ha salido a la luz en el Parque Nacional de Stelvio, situado en los majestuosos Dolomitas italianos. Lo que ya se conoce como el "valle de los dinosaurios" alberga miles de huellas fósiles de prosaurópodos, dinosaurios herbívoros de cuello largo que habitaron estas tierras hace aproximadamente 210 millones de años, durante el Triásico Tardío, hace 210 millones de años. Este hallazgo, considerado uno de los yacimientos de huellas fósiles más importantes del mundo para dicho periodo, promete revolucionar la comprensión de la vida prehistórica en la región.

La revelación de este sitio excepcional se produjo de forma fortuita. El fotógrafo de naturaleza Elio Della Ferrara, mientras documentaba la fauna local, se topó con una pared vertical cubierta de impresiones. Algunas de estas huellas, de hasta 40 centímetros de diámetro, mostraban claras marcas de dedos y garras, indicando la presencia de grandes criaturas del pasado. Tras percatarse de la singularidad del hallazgo, Della Ferrara contactó con el paleontólogo Cristiano Dal Sasso, del Museo de Historia Natural de Milán, quien no tardó en iniciar una investigación exhaustiva. Dal Sasso ha calificado este lugar como uno de los yacimientos de huellas fósiles del Triásico más importantes, según declaraciones a EFE y los análisis preliminares.

La magnitud del descubrimiento

La importancia de este "valle de los dinosaurios" radica en varios factores clave. En primer lugar, la altísima densidad de huellas, con hasta cuatro o seis impresiones por metro cuadrado, sugiere que los dinosaurios caminaban en grandes manadas de prosaurópodos. El paleontólogo Dal Sasso subraya que otro aspecto notable es la variedad en el tamaño de las huellas, incluyendo las de ejemplares jóvenes, lo que incrementa aún más la densidad del registro fósil. Además, la extensión espacial del yacimiento es asombrosa: a lo largo de cinco kilómetros se han identificado unos 30 afloramientos, y solo en uno de ellos se han contabilizado entre 1.500 y 2.000 huellas.

Comportamiento y entorno prehistórico

Aunque las investigaciones se extenderán durante años, los datos iniciales ya ofrecen información crucial sobre los prosaurópodos, ancestros de los célebres brontosaurios jurásicos. Estos dinosaurios del Triásico Tardío, como el Plateosaurus, poseían cuellos muy alargados, y sus huellas revelan patrones de comportamiento social de los dinosaurios. "Caminaban juntos incluso con sus crías, porque también podemos ver sus huellas, y que tenían ciertos comportamientos, ya que en cierto punto se detenían y se agrupaban", explica Dal Sasso. El experto añade que, aunque no se sabe por qué se agrupaban, las huellas lo evidencian, abriendo nuevas vías de estudio.

Las huellas, que hoy se observan en paredes verticales, se imprimieron originalmente cuando los sedimentos estaban blandos y saturados de agua, en las amplias llanuras mareales del océano Tetis. Fabio Massimo Petti, icnólogo del MUSE, destaca que la plasticidad de esos finísimos lodos calcáreos, ahora convertidos en roca, ha permitido conservar detalles anatómicos realmente notables, como las marcas de los dedos e incluso de las garras de estos animales prehistóricos.

Futuro de la investigación y mapeo

Para obtener una imagen completa de la dimensión de este "valle de los dinosaurios", será fundamental el mapeo con drones de toda la zona. El yacimiento se encuentra en cotas de altitud muy elevadas, entre 1.800 y 2.400 metros, lo que dificulta el acceso y la exploración. No obstante, ya se puede afirmar que esta área es uno de los sitios de huellas de dinosaurios más ricos y extensos, al menos para el periodo Triásico. La investigación cuenta con la colaboración del MUSE de Trento y el Departamento de Ciencias de la Tierra 'Ardito Desio' de la Universidad de Milán, y el informe fue encargado por la Superintendencia de Arqueología, Bellas Artes y Paisaje de las provincias de Como, Lecco, Sondrio y Varese, en acuerdo con el Parque Nacional del Stelvio.

Los expertos aguardan con expectación el verano de 2025 por si la nieve oculta más hallazgos. Están convencidos de que la zona se convertirá en un maravilloso laboratorio al aire libre donde podrán trabajar e investigar durante años, prometiendo futuros descubrimientos paleontológicos de gran calado.