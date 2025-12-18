Hacienda ingresará 180 millones en la Lotería de Navidad si se reparten los tres primeros premios

Publicado por agencias Creado: Actualizado:

Hacienda podrá ingresar 180,2 millones de euros en el próximo sorteo de la Lotería de Navidad si se reparten los tres primeros premios, según los cálculos de los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), quienes vinculan el incremento de las retenciones en 4,55 millones con respecto al año pasado al aumento de 5 series.

De esta manera, el número de premios aumenta en 765.200, hasta los 30.301.920, y el importe de los premios se incrementa en 70 millones de euros, hasta los 2.772 millones, por lo que el "aguinaldo" para las arcas públicas se eleva a pesar de que se mantiene el mínimo exento de tributación desde que se incrementó en 2020 hasta los 40.000 euros.

De cara al Sorteo de Navidad, los técnicos explican que al gravar con el 20% los premios de la Lotería a partir de los 40.000 euros, los afortunados que logren el premio Gordo, que reparte 400.000 euros al décimo, recibirán 328.000 euros, mientras que el fisco se quedará con los 72.000 euros restantes. Los agraciados con el segundo premio -de 125.000 euros por décimo- entregarán 17.000 euros a Hacienda, y a los ganadores del tercer premio –50.000 euros por décimo– se les descontarán 2.000 euros.

En este marco, Gestha pide precaución a la hora de contratar un 'seguro de devolución de impuestos de la lotería' y recuerda que el cobro de la indemnización equivalente al gravamen retenido hay que incluirlo en la declaración del IRPF como incremento de patrimonio en la renta general, junto al resto de rendimientos sometidos a la escala general, correspondiente al año en que lo perciba.

Repunte de los premios obtenidos por fundaciones y asociaciones

Los técnicos alertan de que en 2024 se produjo un fuerte repunte de los premios grandes obtenidos por sociedades, fundaciones y asociaciones, que se han multiplicado por más de 43, lo que contrasta con las drásticas caídas registradas en 2021 y 2023. También se han multiplicado por más de 14 los premios mayores obtenidos por no residentes, quienes no tendrán que declararlos al soportar la retención.

Desde hace años, Gestha venía pidiendo modificar la ley para evitar un fraude potencial, hasta que la ley antifraude de 2021 introdujo una disposición en la Ley del Juego para autorizar a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) a firmar unos convenios con la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado y la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), que a partir de 2023 y 2024, respectivamente, están informando mensualmente a la AEAT de los premios pagados, con o sin retención, del perceptor y su representante legal, fecha del sorteo, fecha y forma de pago del premio y la retención si se produjo.

Investigaciones tributarias por blanqueo

No obstante, los técnicos de Hacienda insisten en que les autoricen a iniciar las investigaciones tributarias y por blanqueo de capitales de los 243,7 millones pagados a las entidades jurídicas por premios de más de 40.000 euros entre 2021 y 2024, no prescritos, así como realizar un análisis de los 246,7 millones de premios grandes de 2024 pagados a no residentes. Mientras no haya fecha para la negociación de la reforma fiscal, los técnicos de Hacienda reiteran su petición para que el Gobierno reponga el mínimo exento de los premios de Loterías del Estado o de CC.AA., ONCE y Cruz Roja a los primeros 2.500 euros, pues consideran que así se desincentivaría el juego, y no ven "ninguna justificación tributaria ni económica" para que no tribute una ganancia del azar de 40.000 euros, y en cambio sí tribute una prestación por desempleo o una subvención de 1.000 euros.

Y añaden que los premios grandes no tienen ningún impacto en el IRPF de los agraciados, por lo que no les afectan para pedir becas, prestaciones de asistencia u otras ayudas públicas que dependan de los ingresos y no del patrimonio, ya que la cuantía del premio no se incluye en la base del IRPF, aunque sí habría que incluirlo en el Impuesto sobre Patrimonio si el conjunto de su patrimonio neto alcanza el mínimo para presentarlo.

Finalmente, Gestha remarca que para reducir el fraude fiscal no hay que aumentar las exenciones, sino combatir la evasión dando mayores competencias y responsabilidades de los técnicos del Ministerio de Hacienda para mejorar la recaudación y el control tributario y del gasto público.