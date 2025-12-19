Mágica Navidad en Guimerà

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

El histórico Forn de Cal Canyo de Guimerà se ha vuelto a 'encender' gracias a la iniciativa de Mònica Prats, interiorista y organizadora de fiestas. Después de seis generaciones de la familia Prats dedicadas a la panadería, este emblemático espacio se ha transformado en un lugar donde la magia de la Navidad ha tomado el relevo a las antiguas hornadas. Los alumnos de la escuela de Guimerà estrenaron ayer el nuevo taller L’arbre dels desitjos, pensado para despertar la imaginación. En grupos reducidos, los participantes elaboran una receta mágica que simboliza cómo la magia interior de cada persona puede hacer crecer un árbol lleno de deseos compartidos.