Museo viviente de los antiguos oficios: uno de los mejores pesebres de Cataluña en un pueblo de apenas 80 vecinos

Sant Guim de la Plana se prepara para vivir la 39 edición de su tradicional Pessebre dels Oficis Perduts. La representación abrirá la temporada mañana y podrá visitarse durante nueve días hasta el 11 de enero, con dos pases diarios a las 18.30 y a las 19.00 horas. Organizado por la asociación cultural La Marinada, el pesebre escenifica unas cuarenta escenas que recrean antiguos oficios de la comarca con la participación de unos 250 figurantes. Se trata de una actividad intergeneracional que une a vecinos de todas las edades de este pequeño municipio de apenas 80 habitantes.

El presidente de La Marinada, Jaume Oliva, destaca que el montaje mantiene “la esencia de siempre y el mismo recorrido” por calles y casas del núcleo antiguo. Como novedad, explica que este año habrá menos animales, debido a las restricciones que hasta hace poco limitaban la presencia de animales vivos. “La normativa se ha suavizado, pero las escenas ya estaban montadas”, comenta.

Reprodueix unes 40 escenes, la majoria de les quals recreen antics oficis de la zona. - LAIA PEDRÓS

Tiene como particularidad que reproduce antiguos oficios de la Segarra. Entre ellos figuran el de herrero, el de carretero, el de herbolario o el de fabricante de cañas, entre muchos otros. Solo una de las escenas es bíblica, el nacimiento de Jesús, mientras que el resto muestran las tareas cotidianas que antiguamente se realizaban en la zona. Oliva subraya que el pesebre “es mucho más que una representación navideña: es un auténtico museo viviente, donde los jóvenes pueden aprender cómo trabajaban sus antepasados y los mayores reviven oficios y modos de vida del pasado”.

Las entradas se pueden adquirir principalmente por internet, aunque también habrá algunas disponibles de manera física. Además, se mantiene la opción del recorrido virtual con gafas de realidad virtual, accesible desde el local social, pensado especialmente para personas con movilidad reducida, ya que el itinerario real transcurre por espacios de difícil acceso, como bodegas, casas y escaleras antiguas.