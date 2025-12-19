Navidad: Consejos para evitar excesos con la comida y disfrutar de las fiestas

Publicado por segre Creado: Actualizado:

La gastronomía y las bebidas constituyen pilares fundamentales en cualquier celebración. A lo largo de 2025 y en varias culturas, las fechas señaladas, ya sean por motivos religiosos o por la tradición local, se distinguen por el consumo ritual de alimentos específicos. Ejemplos claros son las calçotades; la butifarra de huevo y la tortilla para el Jueves Lardero; los panellets, las castañas y los boniatos en otoño de 2025; los asados de fiesta mayor; la coca de Sant Joan; las fideuás populares; la escudella de Navidad o los canelones del día siguiente. En este contexto, la comida se convierte, sin duda, en un elemento de identificación cultural, asociado a la convivencia y a valores sociales.

Con la llegada inminente de las celebraciones navideñas y de Fin de Año de 2025-2026, se abre un periodo propicio para disfrutar de las comidas festivas. No obstante, esta época no tendría que traducirse en excesos alimentarios ni en despilfarro de productos. Es aconsejable optar por alternativas más saludables, ajustar la medida de las porciones consumidas, aprovechar los restos siempre que sea factible y dedicar los días de descanso a la activación corporal y al disfrute del movimiento.

Para evitar excesos con la comida, el aperitivo tiene que ser el inicio de una comida, no su totalidad. Se recomienda que sea una cata en cantidad moderada, tanto de alimentos como de bebidas, con el fin de preparar el paladar para el plato principal. Servid raciones pequeñas; siempre hay la posibilidad de repetir si se desea, y de esta manera se minimiza el despilfarro alimentario. Complementad las comidas principales con ensaladas elaboradas con hortalizas de temporada, como lechuga, escarola, apio, col, rábanos o zanahorias, e incorporad también frutas frescas como manzana, pera, mandarina o naranja. Priorizad los postres a base de fruta fresca, ya que después de una comida contundente, unos postres ligeros y refrescantes son muy bienvenidos.

Gestión de los dulces y bebidas

Presentad los dulces en porciones reducidas, facilitando así la degustación de diferentes tipos en pequeñas cantidades. Es aconsejable que los dulces no permanezcan en la mesa durante toda la sobremesa, ya que representan una tentación considerable, especialmente en unas sobremesas que suelen alargarse. Aseguraos que haya siempre una jarra de agua en la mesa, que se puede aromatizar con rodajas de cítricos y hierbas frescas; evitad las bebidas azucaradas y, especialmente, las alcohólicas. Si se consume alcohol, es preferible hacerlo con moderación. Planificad una buena complementación de las comidas a lo largo del día: si la celebración es al mediodía, optad por desayunos y cenas ligeras, y viceversa. Durante las comidas festivas, también es crucial tener en cuenta las medidas de seguridad alimentaria y las estrategias para la reducción del despilfarro. A la hora de considerar regalos, optad por alimentos de calidad y de proximidad, como un buen aceite de oliva virgen, frutas secas y desecadas, una panera de frutas y hortalizas, una selección de patés vegetales o un queso artesano.

Fomentar el movimiento y la actividad física

Las fiestas de Navidad de 2025-2026 también representan una excelente oportunidad para promover el movimiento y disfrutar de la actividad física en compañía de familiares y amigos. Actividades sencillas como paseos o juegos activos contribuyen a la salud y fortalecen los lazos afectivos. Después de las comidas, dejad de lado las pantallas y fomentad las conversaciones, el movimiento y los juegos en familia. Podéis probar bailes, mímica, acrobacias, juegos como la petanca, el pañuelo, carreras de obstáculos o, incluso, una coreografía familiar divertida. Priorizad subir escaleras, desplazaos caminando o en bicicleta y haced paseos largos. Si es posible, escoged entornos naturales para disfrutar con amigos y familia, ya que cada paso cuenta. Durante las comidas familiares, recordad levantaros a menudo para romper con el sedentarismo de las largas sobremesas. Finalmente, no olvidéis que es esencial compartir las tareas y responsabilidades de estos días de fiesta y celebración. La compra, la cocina, la preparación y la limpieza implican una gran cantidad de trabajo, y un buen reparto permite que todo el mundo pueda disfrutar y descansar adecuadamente.