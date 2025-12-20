¿Cuántos euros tocan por premio a la lotería de Navidad y cuántos se lleva Hacienda?

Los bombos y el resto de elementos que intervendrán en el sorteo extraordinario de la lotería.JOTXO / LAE

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Este lunes 22 de diciembre se celebrará el tradicional Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, que este año repartirá un total de 2.772 millones de euros. Las varias categorías sueño los 13 premios mayores y, obviamente, el Gordo, el más buscado de todos. Esta edición hay una mayor emisión con 198 series, cinco más que en el 2024.

El primer premio

El premio grande de la Lotería, el llamado 'Gordo', está valorado con 4 millones de euros a la serie, y repartirá 20.000 euros por cada euro jugado. Es decir, 400.000 por cada décimo jugado.

Las aproximaciones - los números inmediatamente anteriores y posteriores a los del Gordo - se llevan un premio de 100€ por cada euro jugado.

Por otra parte, en aquellos décimos donde las dos últimas cifras coinciden con la del primer premio les corresponden 6€ por cada euro jugado. Si las tres primeras cifras son iguales, la relación es de 5€ porcada euro.

¿Cuánto toca con el segundo premio?

El segundo premio de la Lotería de Navidad repartirá 1.250.000 euros por serie, que corresponde a 6.250€ porcada euro jugado. Por lo tanto, cada décimo está premiado con 125.000 euros.

Las aproximaciones anterior y posterior repartirán 62,50€ por euro jugado. Los números con las dos últimas cifras o las tres primeras iguales a los segundo premio obtendrán 5€ por cada euro.

El tercer premio

En relación con el tercer premio de la Lotería, este está dotado con 500.000 euros por serie y a los ganadores se les abonará con 2.500€ porcada euro jugado, por lo tanto, 50.000€ por décimo.

Si coinciden las dos últimas cifras del décimo o las tres primeras con las del tercer premio, el portador recibirá 5 euros por cada euro jugado.

Cuartos y quintos premios

Con respecto a los dos cuartos premios que saldrán de este sorteo, dotados con 200.000 euros por serie, corresponden a 1.000 euros por cada euro jugado, cosa que significa que un décimo premiado obtendrá 20.000 euros.

A los ocho quintos premios les corresponden 300 euros por cada euro jugado, hecho que supone 120.000 euros para cada décimo de los números ganadores. Cada serie de los quintos premios está dotada de 60.000 euros.

¿Cuánto se queda a Hacienda por cada premio?

Todos los premios superiores a 40.000 euros están obligados a tributar un 20% a Hacienda, que se aplica sobre la cantidad resultante después de restar el impuesto.

Eso quiere decir que para el primer premio, de 400.000 euros en el décimo, la retención del 20% se aplicaría sobre 360.000 euros, ya que los primeros 40.000 euros están exentos. Así, Hacienda retendría de 360.000 euros, que son 72.000 euros, y la persona afortunada finalmente se quedaría con 328.000 euros netos.

En el caso del segundo premio, de 125.000 euros en el décimo, el 20% se aplicaría sobre 85.000 euros –una vez restados los 40.000 euros exentos. Por lo tanto, Hacienda se acabaría llevando 17.000 euros y la persona afortunada, 108.000 euros. Pasa el mismo con el tercer premio, de 50.000 euros en el décimo. El ganador se quedaría con 48.000 euros y Hacienda retendría 2.000 euros.