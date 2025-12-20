El ajedrez engancha a los escolares: sesenta alumnos de dos escuelas participan en un torneo

Publicado por LAIA BERENGUER LUMBIERRES Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

Una sesentena de estudiantes de entre 10 y 17 años de la Escola La Creu y del Institut Joan Solà de Torrefarrera se reunieron ayer para competir en un torneo de ajedrez. La actividad tuvo lugar en la sala de actos del centro de Secundaria y era una de las propuestas que ofrecieron con motivo del último día lectivo del año. “Es la primera vez que organizamos una jornada como esta y estamos muy contentos con la acogida que ha tenido entre los alumnos, dado que podían elegir participar en una variedad de talleres, o en deportes como el futbol o el básquet, y 40 alumnos del instituto y 20 de la escuela se han decantado por el ajedrez”, afirmó Carles Fité, profesor de Educación Física del Joan Solà e impulsor del torneo.

Para que fuera más justo, los participantes se dividieron en dos categorías: quinto y sexto de Primaria junto a primero y segundo de ESO; y tercero y cuarto de ESO con primero y segundo de Bachillerato. El torneo constó de seis rondas y, en cada una de ellas, los jugadores disponían de siete minutos para ejecutar sus movimientos.

En cuanto a los inscritos, el número de chicos superaba con creces al de las chicas y desde la organización aseguraron que “intentamos potenciar la participación femenina, pero cuesta mucho”. Entre las jugadoras, se encontraba Maria Ougarete, que cursa primero de ESO, y explicó que “aprendí a jugar al ajedrez a los 6 años con mi padre y mi hermano, y me encantó desde el primer momento. Me gustan mucho los deportes y juegos de estrategia, te obligan a pensar muy rápido y nunca sabes qué hará tu contrincante”. Por su parte, Manel Farré, estudia primero de Bachillerato y el de ayer no era su primer torneo de ajedrez. “Me inicié hace tres años porque me quería inscribir a una competición entre institutos de Lleida”, recuerda. “Aparte de la competitividad, me gusta este deporte porque te motiva a esforzarte por mejorar tu nivel. Además, en las competiciones conoces a gente nueva y eso es muy bonito”, dijo el joven. Tanto Maria como Manel han estado vinculados al Club d’Escacs de Torrefarrera.

El centro de Secundaria ofrece una asignatura optativa de ajedrez que cuenta con casi una veintena de alumnos. En la Escola La Creu, fomentan este deporte en el marco de la asignatura de Educación Física y tienen la intención, en colaboración de la AMPA (asociación de padres y madres de alumnos), de “crear una actividad extraescolar de ajedrez que, antiguamente, ya se había hecho”, señaló Cristina Miró, jefa de estudios del centro.