Elegida la corte para los Reyes Magos en Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Melchor, Gaspar y Baltasar ya tienen asignados a los 55 niños y niñas de entre 8 y 13 años que participarán en la cabalgata del 5 de enero en Lleida para acompañarlos en su recorrido por la ciudad antes de repartir los regalos. Los afortunados irán repartidos en cuatro carrozas: 15 en la de Les Barques; 15 en la de Els Avions; 15 en la del Tren y diez, en la de los Dormilegues. Cada año, la Paeria, mediante la concejalía de Fiestas, convoca un sorteo público para los más pequeños que quieran formar parte de la Cabalgata de Reyes. Este año se presentaron 144 solicitudes, una cifra superior a la del año pasado, cuando se registraron 125, y el sorteo para determinar las plazas se llevó a cabo el jueves en la sala Alfred Perenya con la presencia de algunas de las familias inscritas.

Aquellos que han sido seleccionados recibirán un correo informativo de la concejalía y los que no, pasan a formar parte de una lista de reserva. Entretanto, ya están a la venta las entradas para las sesiones para el 2, 3 y 4 de enero de 2026 para la Factoria dels Reixos en el Teatre de la Llotja.

Entretanto, los niños y niñas ingresados en el Servicio de Pediatría del hospital Arnau de Vilanova recibieron ayer una sorpresa muy especial por parte de los elfos de Navidad, que se descolgaron con cuerdas por la fachada del centro. La iniciativa cuenta con la colaboración de la empresa Vercon Lleida, que desde hace tres años se implica con el hospital por estas fechas navideñas, haciendo donaciones de juguetes a los menores hospitalizados. Los propios elfos visitaron a las familias en las habitaciones.