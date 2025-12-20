Los bombos y el resto de elementos que intervendrán en el sorteo extraordinario de la lotería.JOTXO / LAE

El Club de Rítmica de Almacelles ha tenido que anular una serie de 25 participaciones que emitió del número 30.377 de la Lotería de Navidad, que se sorteará el próximo lunes 22 de diciembre. Concretamente, se ha visto obligado a invalidar los boletos de los números 701 al 725, ambos incluidos, ya que la familia encargada de venderlos manifestó que había perdido el talonario con las participaciones.

Responsables del club lo explicaron en la administración de Loterías del municipio, donde habían solicitado el número, y les indicaron que debían denunciar la pérdida ante los Mossos d'Esquadra para asegurar la invalidación de la serie. Así lo hicieron el pasado martes.

A fecha de ayer, el Club de Rítmica de Almacelles había vendido un total de 1.813 participaciones del número 30.377 al precio de 5 euros cada una, de los cuales 4 corresponden al importe jugado y 1 al donativo para el club. Siguen siendo válidas todas las papeletas que no correspondan a la serie de los números 701 al 725.