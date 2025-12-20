Los Mossos avisan del aumento de estafas digitales durante Navidad y recomiendan "ser desconfiados"

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Se acerca la Navidad, y los Mossos han alertado de que las estafas digitales aumentan durante esta época, que también coincide con el Black Friday y el Cyber Monday.

El jefe de la Regió Policial Virtual, Roger Sales, ha explicado en una entrevista con ACN que las estafas en línea han crecido significativamente desde la pandemia porque las personas están "más conectadas". Afirma que por Navidad la estafa específica vinculada a las compras por internet se dispara. Por todo eso, Sales recomienda a la ciudadanía "ser desconfiados".

En los últimos años, las estafas virtuales han mantenido una tendencia creciente. En el 2023 se registraron 79.415; en el 2024, la cifra ascendió hasta 80.913 casos; y hasta el 30 de noviembre de este 2025, se han contabilizado 73.489. El año pasado, durante las fiestas se contabilizaron 5.519.

Sales ha detallado que las ciberestafas más habituales son las vinculadas con transacciones comerciales que se producen por internet, incluyendo inversiones y compras y ventas, tanto en páginas web legítimas como en espacios fraudulentos.

En este apartado se incluyen también las estafas que tienen lugar a través de las redes sociales y que, según Sales, han proliferado en los últimos años porque los delincuentes publican anuncios engañosos de productos concretos. “Una red social es un sitio correcto, es un sitio lícito, pero a veces lo que encuentran allí las víctimas son anuncios de un producto concreto, y este anuncio es fraudulento”, ha señalado.

Por otra parte, están los cargos bancarios en tarjetas, cuentas corrientes o por Bizum, de los cuales la víctima no tiene ni idea de su origen, y que, según Sales, llegan a representar el 60% del total.

En tercer lugar, se encuentran las suplantaciones, que incluyen casos como el del estafador del amor o la estafa del CEO, entre otros.

Finalmente, entre los fraudes virtuales más habituales también está el 'phishing', l''smishing' o el 'vishing', es decir, aquellas prácticas que implican recibir un correo electrónico, un mensaje o una llamada que dan pie a un engaño y acaban con un cargo bancario.

Víctimas más habituales

Aunque en este último supuesto las personas mayores son especialmente vulnerables, en los fraudes vinculados a compras en línea o estafas a través de redes sociales los principales afectados son adultos de entre 46 y 64 años. Sales ha apuntado que se trata de un segmento poblacional “que está muy conectado y tiene un poder económico que les permite hacer compras por internet”.

El jefe de la Regió Policial Virtual también ha alertado sobre nuevos métodos que combinan la tecnología con el engaño: "Hasta ahora, el malo tenía tus credenciales de usuario y hacía el cargo en tu tarjeta bancaria, pero ahora, con el segundo factor de autenticación, lo que hace es contactar directamente contigo, haciéndose pasar por tu banco y engañándote para que les facilites este código para poder hacer ellos la transacción", ha relatado.

Por otra parte, ha explicado que cada vez se integra más la inteligencia artificial en estas prácticas. Así, en los últimos tiempos han proliferado vídeos falsos en que aparece un personaje famoso que anima a la ciudadanía a hacer una inversión, o imágenes falsas de entidades bancarias, entre otros.

Prevención y concienciación

Para prevenir fraudes, los Mossos recomiendan no comprar a partir de enlaces recibidos por mensaje o correo electrónico y acceder directamente a la web de la empresa. También hace falta comprobar que la página empiece por "https", revisar la política de devolución y los contactos, y asegurarse de que la dirección física que aparece es real. "A veces, cuando consultas dónde se encuentra, aparece un descampado", ha indicado Sales.

Además, ha aconsejado utilizar "una tarjeta de prepago" y evitar compras desde redes Wi-Fi públicas o dispositivos desconocidos.

En este sentido, ha recomendado aplicar el método SANA (Stop, Párate, No, Ayuda) ante cualquier mensaje sospechoso. "Eso significa detenerse ante la emoción que genera el mensaje sospechoso que recibamos, analizarlo con desconfianza, no cliquear ni pagar y pedir ayuda si hace falta", ha explicado. También ha indicado que, si se trata de una oferta de inversión, los ciudadanos pueden pedir asesoramiento a su banco y, en caso de duda, ponerse en contacto con los Mossos.

En paralelo, ha recordado que el cuerpo policial lleva a cabo campañas de concienciación a través de charlas y presentaciones a asociaciones y comerciantes. Sales ha explicado que, si alguien cree haber sido víctima de una estafa, “el primero que tiene que hacer es denunciar”, porque si no es imposible perseguir el delito y porque la denuncia permite a la policía adquirir conocimiento para poder aconsejar mejor la ciudadanía. También ha remarcado la importancia de acompañarla con capturas de pantalla, comprobantes de compras e información bancaria que permita seguir el hilo de la investigación.