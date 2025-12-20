Muere un hombre de 84 años al ser atropellado por un camión en la N-2, en Alcarràs

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Un hombre de 84 años ha muerto después de ser atropellado ayer viernes por un camión articulado en la N-2 en Alcarràs, según ha informado el Servei Català de Trànsit.

Los Mossos d'Esquadra recibieron el aviso del accidente a las 12:20 horas de ayer el viernes en el kilómetro 449, por causas que todavía se están investigando.

La víctima se trasladó en estado muy grave al Hospital Arnau de Vilanova, donde ha muerto este sábado por la mañana. Se trata de un vecino de Alcarràs.

Con esta víctima, son 141 las personas que han perdido la vida en accidentes de tráfico en las carreteras catalanas este 2025, según datos provisionales del Servei Català de Trànsit.