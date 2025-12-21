Captan el acercamiento del cometa interestelar 3I/Atlas a la Tierra

El cometa 3I/Atlas llegó desde más allá del Sistema Solar. - EFE/NASA, ESA, STSCI, D. JEWITT (UCLA)

El cometa interestelar 3I/Atlas realizó su aproximación más cercana a la Tierra durante las primeras horas del viernes.

El objeto interestelar, que sigue avanzando rumbo a las regiones exteriores del Sistema Solar para continuar su travesía a través de la Vía Láctea, es posiblemente el cometa más antiguo jamás registrado.

Su paso ha brindado a la comunidad científica una oportunidad inédita para estudiar la composición de cuerpos formados alrededor de estrellas distintas al Sol.

El Two-meter Twin Telescope (TTT), situado en el observatorio del Teide, realizó la primera detección de un chorro de gas y polvo (o jet) y su modulación periódica del cometa. Su estudio proporciona una visión única sobre la naturaleza de un cuerpo celeste formado fuera de nuestro Sistema Solar.